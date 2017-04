Sampdoria-Fiorentina, Sousa: "Europa? Con Corvino abbiamo altri obiettivi"

09/04/2017 15:14

SAMPDORIA FIORENTINA SOUSA / La Fiorentina raggiunge la Sampdoria due volte e torna a casa con un punto sotto il braccio. Al termine della gara del 'Ferraris', Paulo Sousa, tecnico dei viola, ha parlato a 'Sky Sport':

"C'è voglia di lavorare di più, non tanto per il risultato: lo abbiamo cercato, abbiamo messo qualità, meritavamo di vincere. Amarezza per risultato? C'è molta convinzione che stiamo facendo bene, ci crediamo, abbiamo mostrato un calcio di qualità contro una squadra ben organizzata ed in salute. Ho ripreso i miei per portarli a centrocampo dopo il 2-2? Noi ci crediamo, lavoriamo per quello, vogliamo trasferire tutto questo in campo, fino a quando l’arbitro non fischia il finale vogliamo i tre punti.

Europa? Corvino e io abbiamo detto di non rincorrere l'Europa, ma per esser competitivi e poi fare l'analisi finale. Altre squadre sono in competizione e fanno bene ma come abbiamo detto con il Direttore nessuno ha come idea quella di pensare all'Europa, abbiamo l'obbligo di lavorare per fare bene, alla fine raggiungere i massimi traguardi che possiamo. Abbiamo ancora gli scontri con Inter e Lazio: che percentuale europea abbiamo? Non mi sbilancio, l'obiettivo non è diverso dall'inizio: è essere competivi, ci sono altre squadre con molta qualità nella loro rosa, comunque abbiamo dimostrato che possiamo vincere con chiunque se mettiamo la qualità come labbiamo messa oggi.

Ritardo? Non mi era mai successo, non è il mio mestiere (ride, ndr). Cerchiamo di essere più concentrati, ci hanno dato la possibilitàò di preparare la aprtita con i tempi giusti, hanno rimediato molto bene".

