Calciomercato Napoli, difesa colpevole in Coppa Italia: sacrificati Chiriches e Ghoulam

CALCIOMERCATO NAPOLI GHOULAM CHIRICHES / Maurizio Sarri non è più l'ultimo arrivato nel club dei grandi, il suo gioco è ammirato in Italia e in Europa, con il tecnico che ha saputo dimostrare di poter mettere in difficoltà squadre come la Juventus e il Real Madrid.

Pressing, passaggi precisi e rapidità di pensiero. Lo stile degli azzurrri ha stupito tutti e, nonostante la partenza di Higuain nello scorso mercato Napoli, i gol non sono di certo mancati. Lo dimostra la gra contro la Juventus di Allegri in Coppa Italia. Tre gol e vittoria ottenuta, peccato però non sia bastata per la qualificazione alla finale di Roma.

Se domenica i bianconeri sono stati surclassati sul piano del gioco, pur riuscendo a non perdere la gara, mercoledì la 'Vecchia Signora' ha proposta tutt'altra prova. Il Napoli ha però lottato alla pari, senza perdere mai la testa, nonostante lo svantaggio. Tre reti alla difesa bianconera non sono cosa da tutti, anche se a destare preoccupazioni non è mai stato l'attacco.

Il Napoli segna e lo farà anche nella prossima stagione. Il vero problema da risolvere riguarda la difesa. Gli schemi di Sarri portano la difesa a restare alta, aiutata dal centrocampo e dagli esterni. Una copertura che regge sulla carta ma viene invalidata dai singoli, come nel caso di Ghoulam e Chiriches.

Calciomercato Napoli, Sarri è stanco degli errori individuali: Ghoulam e Chiriches nel mirino

Ancora una volta il Napoli perde uno dei propri obiettivi stagionali per degli errori individuali. Ghoulam torna a fare un regalo alla Juventus dopo quello clamoroso a Torino in campionato. Nell'azione del raddoppio dei bianconeri, quello decisivo per il passaggio del turno, il terzino algerino dimentica del tutto Cuadrado alle proprie spalle. Si accentre e consente all'esterno di Allegri di ricevere indisturbato in area, alzare lo sguardo e servire Higuain, che Chiriches marcava a due metri di distanza.

Errori grossolani, con il centrale azzurro che, oltre a sbagliare anche appoggi elementari, nonostante la grande esperienza, risulta poco incisivo e colpevolmente distante anche sul primo gol di Higuain. Lento Reina nel reagire ma un centrale non può perdere sistematicamente l'unica punta schierata dalla squadra avversaria.

Il prossimo calciomercato sarà molto importante per il Napoli, che dovrà regalare a Sarri giocatori affermati. I giovani di talento a centrocampo esploderanno di certo, come in parte già avvenuto quest'anno, ma in difesa nessuna scommessa. La retroguardia ballerina del Napoli necessita di esperienza e solidità.

Ghoulam ha molte offerte e, tra i due terzini, potrebbe essere lui il sacrificato. Anche Hysaj è al centro di voci di mercato ma di certo gli azzurri non si priveranno di entrambi i propri esterni difensivi. Bravo nelle sovrapposizioni su Insigne, molto meno in copertura. Tra i tanti club interessati a Ghoulam ci sarebbe anche il Bayern Monaco di Ancelotti, con De Laurentiis pronto a una nuova plusvalenza.

A 27 anni Chiriches ha mancato una nuova chance d'emergere. Dopo il flop in Premier League, vanno ora annoverate le tante panchine al Napoli, con prestazioni mediocri quando chiamato in causa. In estate si potrebbe lavorare a una nuova destinazione per lui, con Maksimovic e Tonelli pronti a giocarsi un ruolo da titolare, considerando anche l'età di Albiol.

Tanto cambierà nel Napoli 2017-18, con Giuntoli che può dire completo il lavoro a centrocampo. In attacco serve qualche ritocco ma il reparto è già esplosivo. In Italia e in Europa però vince chi subisce meno reti.