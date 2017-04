Napoli-Juventus, percorso segreto per i bianconeri al 'San Paolo'

05/04/2017 17:09

NAPOLI JUVENTUS COPPA ITALIA BUS / Stasera al 'San Paolo' si disputerà la seconda sfida in pochi giorni tra Napoli e Juventus, valida per l'accesso alla finale di Coppa Italia. Nonostante all'esterno dell'albergo scelto dal club bianconero non ci siano gruppi di tifosi azzurri, per evitare eventuali contrattempi in fase d'avvicinamento al 'San Paolo', la scorta della 'Vecchia Signora' pare aver optato per un nuovo percorso.

Stando a quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' infatti il tragitto, che resta segreto, sarà differente rispetto a quello scelto domenica sera. Inoltre, come avvenuto in campionato, il bus bianconero non passerà dall'ingresso canonico, conducendo i calciatori nel settore riservato alla stampa, per poi accedere allo stadio attraverso la Tribuna Autorità.

L.I.