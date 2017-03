Serie B, gli anticipi della 33a giornata: crolla ancora la Spal, pari tra Cesena e Frosinone

Matteo Fantozzi (@fantozzimatteo)

31/03/2017 23:00

SERIE B ANTICIPI AVELLINO-SPAL CESENA-FROSINONE / Si sono giocate stasera due partite di anticipo della 33esima giornata di news Serie B. Alle ore 19.00 Avellino-Spal ha aperto il turno, mentre alle 21.00 è stato il turno di Cesena-Frosinone. Di sicuro non ci aspettava una serata così difficile per le prime due della classe.

Serie B, 33a giornata: i risultati degli anticipi

Il calciomercato ha portato tante novità nelle squadre della cadetteria e lo capiamo già dalla gara di Avellino. Gli irpini infatti superano per uno a zero la squadra di Leonardo Semplici con un gol di Umberto Eusepi. L'attaccante era arrivato nella sessione di gennaio dal Pisa, anche se inizialmente aveva collezionato molte panchine. La squadra di Ferrara non è riuscita a fornire una prestazione convincente, trovando delle difficoltà nelle ripartenze e non facendo sentire la presenza sotto porta agli avversari.



Brutta gara, in serata, disputata dal Frosinone di Pasquale Marino che esce con un pareggio risicato dal Dino Manuzzi di Cesena. I romagnoli passano in vantaggio nel primo tempo grazie a una rete di Andrea Cocco che poi non esulta per rispetto della sua ex squadra. L'attaccante cagliaritano aveva giocato infatti l'anno scorso in ciociaria collezionando però appena nove presenze e una rete. Nel finale grandi proteste per un fallo di mano in area di Karim Laribi su una palla messa dentro da Benjamin Mokulu. Ed è proprio l'ex Avellino a pareggiare complice un'uscita da dimenticare di Agliardi. La squadra ospite è apparsa spenta e forse a tratti anche superficiale.



Si propone ora una ghiottissima occasione per il Verona di Fabio Pecchia che con una vittoria domani a Trapani aggancerebbe proprio la Spal portandosi a meno due dal Frosinone. Di sicuro la gara del Provinciale non sarà facile perché nonostante la squadra di Alessandro Calori sia terzultima in questo momento è una delle più in forma di tutto il campionato.