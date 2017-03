Calciomercato Juventus, minaccia inglese per Tolisso

Nicola Lo Conte

30/03/2017 12:25

CALCIOMERCATO JUVENTUS TOLISSO ARSENAL / Il calciomercato Juventus ruota sempre, da un po' di tempo, intorno allo stesso nome: Corentin Tolisso. Il centrocampista del Lione è ormai l'oggetto del desiderio bianconero, Marotta e Paratici vedono in lui il profilo ideale per rinforzare la mediana a disposizione di Allegri. Si era vociferato, qualche settimana fa, di un preaccordo già in essere tra il club campione d'Italia e il giocatore, poi smentito dallo stesso Tolisso. Resta comunque in piedi la trattativa con il presidente del Lione Aulas, con un possibile inserimento di Lemina, come raccontato in una nostra recente esclusiva.

Tolisso Juventus, blitz Arsenal: pronti 40 milioni

Tolisso è un centrocampista completo, fisico ma di qualità, che sa anche far gol, come la Juventus ma anche la Roma sanno molto bene. Ecco perché, dopo esserlo già stato la scorsa estate (ci aveva provato anche il Napoli, ma senza successo), sarà uno dei nomi più caldi del calciomercato. La concorrenza per i bianconeri sarà agguerrita. Negli ultimi giorni, è già emerso un forte interessamento del Barcellona. Ma i blaugrana non sono gli unici a voler mettere le mani su di lui. Dalle colonne de 'L'Equipe', si apprende che anche l'Arsenal si è inserito prepotentemente nella corsa al centrocampista transalpino. Anzi, i 'Gunners' avrebbero già in canna l'offerta per convincere Aulas: 40 milioni di euro per aggiudicarsi il nazionale francese e portarlo all'Emirates. La corsa a Tolisso si annuncia complessa e piena di ostacoli, ma la Juventus vorrà sicuramente andare fino in fondo e le parole del giocatore, come spesso accade, potrebbero rivelarsi le classiche dichiarazioni di facciata. Staremo a vedere.