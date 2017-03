Calciomercato Roma, ESCLUSIVO agente Ascacibar: "Piace in Italia"

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

29/03/2017 17:27

CALCIOMERCATO ROMA AGENTE ASCACIBAR / L'era Monchi ufficialmente deve ancora iniziare, ma il calciomercato Roma è già molto dinamico, almeno a livello di idee e di scouting. Tra i possibili obiettivi del dirigente spagnolo, dobbiamo annoverare anche Santiago Ascacibar già monitorato in passato dai suoi collaboratori al Siviglia. Reduce da un Sudamericano Sub 20 giocato con la fascia da capitano al braccio, il 20enne argentino ha avuto modo di catalizzare le attenzioni di diverse squadre europee. Ribattezzato in patria come 'nuovo Mascherano', il 'volante' dell'Estudiantes è stato spiato, ad esempio, anche dall'Atletico Madrid, mentre per l'Italia si è parlato di Fiorentina e Sassuolo.

Calciomercato Roma, agente Ascacibar conferma interesse italiano

Intervistato da Calciomercato.it, Facundo Fraga, uno degli agenti del centrocampista, ha tracciato anche un profilo tecnico-tattico del suo assistito. "E' un profilo completo, sia in fase di interdizione, sia in fase di costruzione. Ci sono stati contatti con diverse squadre della Serie A, ma non posso fare nomi, anche perché sino ad ora si tratta solamente di interessamenti, non ci sono offerte. Lo stesso discorso vale per la Germania e la Spagna, dove abbiamo registrato un interesse per Santiago".