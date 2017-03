Calciomercato Juventus, sfida a Conte e Napoli per un esterno

29/03/2017 17:16

CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI TOLJAN / Sfida a quattro per Jeremy Toljan, 22enne terzino sinistro dell'Hoffenheim. Come si legge sul 'Sun', al Napoli che da tempo segue il calciatore, si sono aggiunte anche Chelsea, Juventus e Bayern Monaco. Classe 1994, punto di forza dell'under 21 tedesca, Toljan è capace di giocare anche sull'out destro della difesa. Sul calciatore è forte l'interesse di Conte che dovrà sfidare la sua 'ex' e gli azzurri, oltre all'ex allenatore Ancelotti.

B.D.S.