28/03/2017 18:44

CALCIOMERCATO DROGBA PHOENIX / Nuova avventura per Didier Drogba. L'ex attaccante del Chelsea, dopo la fine del sodalizio con il Montreal Impact e la trattativa fallita con il Corinthians, ricomincia dagli Stati Uniti. Precisamente dai Phoenix Rising, club di United Soccer League, con il quale il giocatore, secondo 'MlsSoccerItalia', avrebbe firmato un contratto triennale, con in più un'opzione per un futuro da dirigente.

N.L.C.