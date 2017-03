Argentina, caos Messi: la Fifa apre un procedimento disciplinare

28/03/2017 11:16

ARGENTINA MESSI FIFA / Argentina col fiato sospeso: si fa concreto il rischio di perdere il fenomeno Lionel Messi per la sfida di questa sera contro la Bolivia, nuova tappa fondamentale verso il Mondiale di Russia 2018. La Fifa, infatti, ha fatto sapere di aver avviato un procedimento disciplinare nei confronti della 'Pulce' e notificato ai dirigenti federali argentini in serata, al fine di verificare se - come sembra dalle riprese televisive che hanno fatto il giro del web - l'attaccante del barcellona abbia aggredito verbalmente la terna arbitrale brasiliana che ha diretto la sfida di giovedì notte tra Argentina e Cile. La decisione potrebbe arrivare già oggi con tanto di squalifica immediata di Messi.



Da parte del numero uno dell'Afa, Armando Perez, filtra un certo ottimismo e spiega che "difficilmente Messi verrà squalificato in quanto non ci sono elementi sufficienti per provare la sua colpevolezza. Nel referto non si fa alcun cenno ad aggressioni da parte di Messi". Il regolamento, però, non impedisce alla Fifa di prendere comunque provvedimenti dopo aver analizzato le immagini.



