Inter, Couceiro esalta Joao Mario: "Se Pogba è stato pagato 105 milioni..."

27/03/2017 10:42

NEWS INTER JOAO MARIO / Joao Mario? Un autentico top player. Parola di José Couceiro, tecnico del Vitoria Setubal che lanciò il portoghese tra i professionisti. Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Couceiro esalta il centrocampista acquistato la scorsa estate dall'Inter: "Mi aspettavo che avrebbe incontrato momenti di difficoltà. Quando cresci nello Sporting, nel Benfica o nel Porto i tuoi avversari sono quasi sempre più deboli e tu sei abituato a essere migliore degli altri individualmente e come gruppo. 45 milioni? Il prezzo lo fa il mercato, non so se sia una valutazione corretta. Ma lo volevano in tanti: in Inghilterra, in Spagna e anche in Russia. E poi faccio un ragionamento: se Pogba è stato pagato 105 milioni dal Manchester United, dico che i 45 spesi dall'Inter per Joao Mario sono un grandissimo affare. Ha una caratteristica che noi allenatori amiamo: la continuità. La sua normalità è l'aspetto eccezionale. E' un giocatore speciale perché è un ragazzo normale. E' già un top player, uno dei migliori giocatori per il futuro. L'anno prossimo, nella sua seconda stagione italiana, avrà un adattamento più veloce".



L.P.