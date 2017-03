Calciomercato Cittadella, brilla Kouamé e all'estero se ne sono accorti

Matteo Fantozzi (@fantozzimatteo)

26/03/2017 11:14

CALCIOMERCATO CITTADELLA KOUAMÉ / La gara Cittadella-Spezia di ieri è stata decisa da una rete di Cristian Kouamé, gara importante per entrambe le squadre alla ricerca di un posto nei playoff del campionato di Serie B. L'attaccante ivoriano classe 1997 ha segnato così la sua seconda rete accendendo inevitabilmente sirene di calciomercato. All'estero infatti si sono accorti delle sue potenzialità e qualcuno sta pensando di giocare d'anticipo provando a prenderlo ora ad un prezzo di favore.

Calciomercato Cittadella, Kouamé piace all'estero

Cristian Kouamé è nato ad Abidjan in Costa d'Avorio il 6 dicembre del 1997. Ha compiuto quindi da poco diciannove anni, dimostrando fin dal suo arrivo al Cittadella di essere giocatore rapido e dotato di grande tecnica. I suoi 185 centimetri e un fisico importante non ne minano le caratteristiche tecniche tanto che il ragazzo può giocare sia da punta centrale che da esterno in un tridente. Cresciuto nelle giovanili del Prato, dopo una serie di prestiti nelle primavere di Sassuolo e Inter è arrivato tra i professionisti proprio con il Cittadella dove è comunque a titolo temporaneo. Per prenderlo ora non serve un investimento importante, chi ci crede fa un vero affare. E in tanti, soprattutto all'estero, ci stanno concretamente pensando.