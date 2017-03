Calciomercato Torino, Belotti all'improvviso: "Voglio restare e resterò"

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

26/03/2017 08:44

CALCIOMERCATO TORINO BELOTTI / Non ha segnato, ma è stato fondamentale lo stesso conquistandosi il rigore che ha sbloccato la partita. In ogni caso lui fa male, in questa stagione d'oro che ha acceso su di lui i riflettori di mezzo mondo. Andrea Belotti è diventato di colpo il sogno dei maggiori club europei, che ora quella clausola da 100 milioni di euro la guardano con tutto un altro sapore. Ma nonostante le sirene e le attenzioni sempre crescenti, il 'Gallo' al Torino si sente fin troppo bene. E lo ribadisce proprio dopo Italia-Palermo, rispondendo con fermezza ai cronisti che gli chiedono se c'è ancora la volontà di restare in granata: "Certo che sì, vorrei restare - riporta 'Tuttosport' - Anzi, rimango". Ed allora Belotti, non essendo stato intercettato in una conferenza ufficiale, viene incalzato dall'inviato che chiede di poter riportare quella frase per comunicarlo ai suoi tifosi. "Sì, resto, fatelo pure sapere" replica ancora convinto l'attaccante. Non resta che attendere.