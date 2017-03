Cagliari, la carica di Faragò: "A Palermo per fare punti"

26/03/2017 06:07

CAGLIARI FARAGO / Paolo Faragò, dopo la partita di allenamento contro il Sorso, ha parlato del momento del suo Cagliari: "Un buon test, abbiamo messo minuti nelle gambe - le sue parole riportate dal club - Per quanto mi riguarda, a causa di necessità della squadra ho dovuto accelerare il rientro che avrebbe dovuto essere più graduale, dunque ho patito un pochino; dispiace per l'infortunio, adesso devo solo allenarmi al cento per cento per dimostrare il mio valore sul campo e ripagare la fiducia che ha riposto in me la Società. Domenica prossima andiamo a Palermo per fare punti e continuare la serie di prestazioni positive".

M.D.A.