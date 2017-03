Calciomercato, ESCLUSIVO Gm Apoel su Sotiriou: "Scout del Torino alle nostre partite"

ESCLUSIVO

Maurizio Russo

24/03/2017 15:04

CALCIOMERCATO TORINO SOTIRIOU / Il calciomercato Torino della prossima stagione ruoterà soprattutto intorno ad Andrea Belotti. Il direttore sportivo granata Petrachi ha dichiarato che spera di riuscire a tenere il 'Gallo' all'ombra della Mole almeno per un altro anno, ma ad ogni gol le pretendenti aumentano e c'è una clausola di rescissione con cui fare i conti. Dal Napoli al Barcellona passando per il Chelsea ed il Manchester City, in estate potrebbe scatenarsi un'asta internazionale. Il Torino non vuole farsi trovare impreparato e sta già sondando il terreno alla ricerca di un eventuale sostituto. L'ultimo nome accostato ai granata è quello di Pieros Sotiriou, attaccante dell'Apoel Nicosia e della Nazionale cipriota.

Torino, Agathokleous: "Sotiriou giocatori di grandi prospettive"

Con 23 gol in 40 partite tra campionato e coppe, a 24 anni Sotiriou sta vivendo la sua migliore stagione. Decisivo soprattutto il suo apporto in Europa League, dove ha trascinato la squadra fino agli ottavi di finale dopo aver eliminato l'Athletic Bilbao. Per fare il punto della situazione, Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva il general manager dell'Apoel Nicosia: "Non abbiamo ricevuto un'offerta ufficiale da parte del Torino finora, ma ogni domenica gli scout di molte società vengono a vedere le nostre partite, tra questi ci sono anche quelli granata - ha dichiarato Efthymios Agathokleous ai nostri microfoni - Dopo il trasferimento di Carlao, tuttavia, non abbiamo avuto altri contatti con il club piemontese. Se in estate dovesse arrivare una buona offerta per Sotiriou di certo lo faremmo partire: è un giocatore di grandi prospettive".