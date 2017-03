Calciomercato Napoli, agente Kovacic: "Sono rumors e per ora non commento"

22/03/2017 11:26

CALCIOMERCATO NAPOLI KOVACIC / Il centrocampo è probabilmente il reparto più competitivo, in ottica futura, che il Napoli possa ad oggi vantare. Giovani interessanti e giocatori ormai affermati come Hamsik e Jorginho a fare da supporto e chioccia. Ciò non vuol dire però che De Laurentiis non vada a caccia di rinforzi di livello, magari bussando ancora una volta alle porte di quel Real Madrid che negli ultimi anni ha saputo fare le fortune dei partenopei.

L'obiettivo stavolta sarebbe Mateo Kovacic, pronto a esplodere dopo l'addio all'Inter, ma che ha poi dovuto fare i conti con il poco spazio consentito da una rosa di campioni come quella di Zidane. L'ex nerazzurro è stato accostato quest'oggi al Napoli, col suo procuratore, Nikky Vuksan, che ha rilasciato una secca battura alla radio ufficiale del club, 'Radio Kiss Kiss Napoli', senza porre fine alle indiscrezioni: "Mateo al Napoli? Sono rumors e per ora preferisco non commentare".

L.I.