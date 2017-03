Calciomercato Juventus, insidia Real: occhi su Alex Sandro

21/03/2017 19:52

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALEX SANDRO / Non c'è solo Paulo Dybala ad infiammare le voci di calciomercato Juventus, anzi. Dalla Spagna arrivano nuove indiscrezioni secondo cui il Real Madrid, in vista della prossima estate, starebbe cercando un laterale mancino di livello internazionale per alzare ulteriormente il livello della rosa. Nei radar delle 'merengues', dunque, sarebbe finito il bianconero Alex Sandro, attualmente uno dei migliori in circolazione nel suo ruolo. Il Real avrebbe deciso di stanziare un budget importante proprio per rinforzarsi in quel reparto, mentre dalla Juventus fanno sapere che per sedersi al tavolo delle trattative serviranno almeno 45 milioni di euro. I primi, timidi sondaggi sono già iniziati.

L.P.