Lazio, Hoedt e l'Olanda: "Ho lottato per arrivare qui"

21/03/2017 14:46

NEWS LAZIO/ Dopo un inizio in sordina, Wesley Hoedt si è guadagnato la fiducia di Simone Inzaghi, diventando titolare della difesa della Lazio insieme al suo connazionale Stefan de Vrij. Dal ritiro dell'Olanda, l'ex AZ Alkmaar ha parlato della sua convocazione in Nazionale maggiore: "Ho dovuto lottare duramente per questa opportunità. Voglio battere me stesso in questa settimana - riporta 'Algemeen Dagblad' - Alla Lazio sto facendo molto bene. La scorsa stagione non è andata come volevo, questa invece voglio che sia la migliore. Quando penso all'Olanda mi viene subito in mente la finale del Mondiale 2010. Sono molto orgoglioso di essere qui, voglio restarci a lungo".

S.F.