Calciomercato Roma, oggi parla Mancini

20/03/2017 11:47

MANCINI ROMA / Oggi (ore 12:00), in occasione di un evento organizzato dall'Unicef e dalla Panini, parlerà Roberto Mancini. Le dichiarazioni dell'ex tecnico dell'Inter sono molto attese: il suo nome circola con insistenza negli ambienti romani, come eventuale successore di Spalletti. E, da quanto trapela, in caso di proposte non convincenti dall'Inghilterra, il manager marchigiano sarebbe intenzionato a valutare possibili offerte dalal Capitale.