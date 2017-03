Milan-Genoa, Mati Fernandez match-winner: "Devo dire grazie a Montella"

18/03/2017 22:52

MILAN GENOA/ Mati Fernandez ha deciso Milan-Genoa grazie ad uno splendido gol su pallonetto arrivato nella prima frazione di gioco. Queste le dichirazioni rilasciate dal centrocampista cileno al termine della partita: "Ringrazio Dio per la possibilità di tornare a giocare, sono contento per la vittoria - ha spiegato ai microfoni di 'Sky Sport' - Devo dire grazie a Montella che mi ha voluto fortemente al Milan? Grazie al mister che ha avuto fiducia in me. Il Milan arriva in Europa? Stiamo lavorando per questo".

S.F.