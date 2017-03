Torino-Inter, Pioli: "Commessi errori gravi. Champions? Proviamo a vincerle tutte"

18/03/2017 20:34

TORINO INTER/ Il tecnico dell'Inter Stefano Pioli, ha commentato ai microfoni di 'Sky Sport' il paregio ottenuto in casa del Torino: "Cosa si è inceppato? Siamo stati poco precisi nella costruzione, commettendo errori gravi per la qualità dei nostri giocatori. Sapevamo sarebbe stata una gara difficile contro un avversario che in casa ha perso solo con la Juventus. L'approccio è stato buono ma gli errori tecnici non ci hanno permesso di fare la partita che volevamo. Siamo stati bravi a riprenderla, se avessimo concretizzato nel finale ora si parlerebbe di una grande Inter. Vincerle tutte da qui alla fine? Altri al nostro posto avrebbero detto che l'obiettivo dell'Inter è l'Europa League, ma noi non vogliamo precluderci niente e faremo il massimo per provare a vincerle tutte".

POTENZA ECONOMICA - "L'Inter è una potenza economica che può andare a prendere chiunque? Le potenzialità ci sono e anche la voglia di costruire qualcosa di importante. La voglia della proprietà è di costruire una grande Inter".

S.F.