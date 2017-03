Calciomercato Napoli, futuro incerto per Albiol: spunta Kompany

17/03/2017 08:20

CALCIOMERCATO NAPOLI KOMPANY / Napoli alla ricerca di solidità difensiva. A differenza della scorsa stagione, quest'anno i ragazzi di Maurizio Sarri sono riusciti a mantenere la porta inviolata in poche occasioni, facendo scattare l'allarme per il reparto arretrato. Tra infortuni e impegni con le Nazionali, Raul Albiol e Kalidou Koulibaly, perni dello schieramento sarriano, non hanno trovato molta continuità, fattore che ha inciso nei tanti gol subiti tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Così, nel prossimo calciomercato estivo De Laurentiis potrebbe puntare su un profilo di grande esperienza per migliorare il reparto difensivo, sotto attacco dopo le due 'sberle' di Sergio Ramos al 'San Paolo'. Tra i nomi della lista di Giuntoli potrebbe esserci Vincent Kompany, difensore classe 1986 del Manchester City, non sicuro della sua permanenza agli ordini di Guardiola. Non solo acquisti: il calciomercato Napoli potrebbe vedere la partenza di qualche elemento, come Raul Albiol, con il contratto in scadenza nel 2020. Il difensore spagnolo è titolare fisso ma potrebbe decidere di lasciare gli azzurri dopo quattro stagioni.

Calciomercato Napoli, tentazione Kompany per la difesa

Con Raul Albiol possibile partente, diversi sono i calciatori accostati di recente al Napoli. Tuttavia, dopo l'eliminazione del Manchester City negli ottavi di Champions League, Guardiola avrebbe scelto i nomi dei possibili partenti: tra questi c'è proprio Vincent Kompany, che rappresenterebbe un acquisto dal profilo internazionale e dalla grande esperienza ai massimi livelli. Capace di giocare anche come mediano, il difensore centrale belga grazie alle sue qualità può impostare l'azione dalle retrovie, caratteristica che si addice molto al gioco di Sarri. Ha il contratto in scadenza nel 2019 e in passato è stato accostato anche a Inter e Roma. In questi ultimi mesi stagionali dovrà giocarsi il suo futuro nel ricco club di Premier League, ma l'addio sempra un'ipotesi concreta. Il Napoli potrebbe approfittarne.

M.D.A.