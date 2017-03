SONDAGGIO CM.IT - Spalletti è stato troppo ottimista

16/03/2017 13:36

ROMA LIONE SPALLETTI / "Ho detto ai ragazzi che abbiamo il 60% di possibilità di passare il turno". Così Luciano Spalletti ieri in conferenza stampa ha provato a carica l'ambiente. La Roma è chiamata a ribaltare il 4-2 subito all'andata contro il Lione per passare il turno ed accedere ai quarti di finale di Europa League. Una rimonta difficile secondo i follower della pagina Twitter di Calciomercato.it: solo il 39% dei votanti credono nell'impresa dei capitolini, mentre per il 61% andranno avanti i francesi.

M.R.