Juventus-Milan, Montella: "Chiedo scusa. Rigore? Spero mi abbiano mentito"

10/03/2017 23:20

MILAN JUVENTUS MONTELLA / Beffa nel finale per il Milan di Vincenzo Montella. Il tecnico dei rossoneri ha commentato il ko, arrivato nel finale per un rigore trasformato da Dybala: "Siamo partiti benissimo - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - La Juve ci ha messo in difficoltà pressando alto. Sono passati in vantaggio meritatamente. Il secondo tempo è stato più equilibrato e ho avuto la sensazione che saremmo potuti andare avanti noi".

BACCA - Ha chiesto la sostituzione. Negli spazi sarebbe stato più pericoloso. Lapadula nei 40 metri ha pù difficoltà e quindi ho lasciato Ocampos. Lapadula è più un giocatore quando la partita sotto controllo""

ZAPATA ESTERNO - "Volevamo giocare così a prescindere da tutto. Le altre indiscrezioni volevo che filtrassero e sono filtrate bene".

RIGORE DE SCIGLIO - "Mattia va a contrastare in modo naturale. Mi hanno detto che il rigore l'abbia dato Massa ma è coperto, spero mi abbiano mentito. Bisogna stare sereni perché chi è a casa sono più nervosi di noi. Spero comunque che si possa sbagliare anche a nostro favore".

DYBALA - "Oggi è riuscito a trovarsi lo spazio da qualsiasi parte. Quando si abbassa è chiaro che il difensore non debba seguirlo. Ma lui è molto abile è difficile stanarlo per tutta la partita".

CRESCITA - "Sono orgoglioso che siamo una squadra con uno spirito di gruppo notevole. C'era nell'aria che si potesse vincere. Questa voglia di provare a vincere mi è piaciuta".

RABBIA FINALE - "Bacca e Galliani? Mi scuso per tutti. Dispiace ma un po' vanno capite determinate situazioni".