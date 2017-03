Torino, Gattuso: "Belotti ha il veleno addosso. Zamparini? Stavolta avevo ragione"

06/03/2017 00:04

TORINO BELOTTI GATTUSO / Ospite negli studi di 'Sky Football Club', Rino Gattuso è tornato a parlare di Andrea Belotti. L'attuale tecnico del Pisa ha allenato il bomber del Torino ai tempi del Palermo: "Sono arrivato a Palermo con Belotti, lo abbiamo preso con Perinetti in comproprietà dall'Albinoleffe. Dopo pochissimo tempo ho detto subito che l'unico calciatore che avevo visto tirare così violentemente in porta come lui era Shevchenko. Zamparini me ne ha dette tante (sorride, ndr.) ma su Belotti avevo ragione io. Ha il veleno addosso, tira con grandissima cattiveria: ha voglia di imparare e si allena al massimo. Quando salta sta su".

M.S.