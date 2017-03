Calciomercato Lazio, Milikovic-Savic uomo derby: le ultime sul suo futuro

02/03/2017 17:45

CALCIOMERCATO LAZIO/ L'Italia si sta finalmente accorgendo di Sergej Milinkovic-Savic, il centrocampista serbo della Lazio che ieri sera ha trascinato gli uomini di Simone Inzaghi alla vittoria nel derby di Coppa Italia contro la Roma. Oltre al gol che ha sbloccato il risultato, Milinkovic-Savic ha sfoderato una prestazione superlativa contro il centrocampo giallorosso, uno dei migliori in tutta Europa. Forza fisica, intelligenza tattica, inserimenti e senso del gol: a soli 22 anni, l'ex Genk mostra già le caratteristiche del giocatore moderno, con ancora ampi margini di miglioramento.

Calciomercato Lazio, le ultime sul futuro di Milinkovic-Savic

Rispetto alla sua prima stagione all'ombra del Cupolone, Milinkovic-Savic ha trovato quella continuità di rendimento che può avvicinarlo ai grandi giocatori. Simone Inzaghi lo ha reso titolare inamovibile della sua Lazio, schierandolo in mezzo al campo ma lasciandolo libero di liberare tutto il suo estro. Juventus, Inter e Milan stanno tenendo d'occhio Milinkovic-Savic da tempo, pronte a fare le proprie mosse qualora il giocatore dimostri ulteriori segni di crescita. Claudio Lotito se lo tiene stretto, in attesa di realizzare fra qualche anno una ghiotta plusvalenza. Il presente è a tinte biancocelesti, come rivelato dal suo agente Kezman ai microfoni di Calciomercato.it nelle scorse settimane: "Milinkovic-Savic è felice alla Lazio - ha spiegato il suo procuratore - con Lotito e Tare abbiamo un ottimo rapporto e quando sarà il momento, ci metteremo attorno ad un tavolo per parlare del futuro". Il contratto che lega Milinkovic-Savic alla Lazio scadrà nel 2020, ma la dirigenza capitolina è già al lavoro per prolungarlo e adeguare il suo ingaggio verso l'alto, così da scoraggiare le pretendenti, almeno per il momento.

S.F.