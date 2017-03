Juventus-Napoli, Nino D'Angelo: "Presi per i fondelli, ma niente alibi"

02/03/2017 14:02

JUVENTUS NAPOLI NINO D'ANGELO / Non si placano le polemiche dopo la gara di Coppa Italia tra Juventus e Napoli, con i bianconeri vittoriosi in rimonta grazie a due rigori e la rete di Higuain. Anche Nino D'Angelo, celebre cantautore napoletano, ha voluto dire la sua sul match dello 'Stadium': "Ormai sappiamo bene che ogni volta che affrontiamo la Juventus ci sono tante polemiche, sono diventate scontate - esordisce a 'Radio Crc' - Dobbiamo anche dire che a Torino il Napoli non ha giocato una bella partita, poi è chiaro che c'è stato qualche rigore di troppo che non doveva essere concesso alla Juve. Non ci si può sempre attaccare agli errori degli arbitri perché così si creano degli alibi che il Napoli non deve avere anche perché è da Madrid che vedo una squadra un po' stanca. Dobbiamo capire che è successo, chiedere al Napoli di risvegliarsi perché nessun obiettivo è compromesso: il Real Madrid deve venire a Napoli così come la Juventus. Siamo stati presi ancora una volta per i fondelli, ma ora nella testa dei calciatori deve essere messo un altro concetto: il Napoli è una grande squadra e bisogna ritrovare il bel gioco. A De Laurentiis è andato il sangue in testa dopo la partita col Real Madrid, lo conosco e si è dato troppo anche perché il presidente del Napoli ha tutto il diritto di parlare all'allenatore, ma non davanti alle telecamere. Poi ci può anche litigare, ma no dopo una partita così importante e un esame di coscienza tutti lo devono fare".

L'EVENTO - "Il 24 giugno al 'San Paolo'? Ci sono giorni indimenticabili ed è bello viverli insieme, con le carezze della mia città, nella mia curva. Il mio inno rappresenta un Napoli mondiale, quello di Maradona, Bruscolotti e Giordano per cui spero di fare una bella festa al 'San Paolo'".

