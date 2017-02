27/02/2017 22:34

CALCIOMERCATO AGENTE RANIERI / Il Leicester potrebbe non essere l'ultima squadra della Premier League per Claudio Ranieri. "Sono già arrivati interessi dall'Italia e dalla Cina per Claudio, ma la sua volontà è quella di tornare ad allenare in Inghilterra non appena si presenterà l'occasione", ha svelato il suo agente, Steve Kutner, al 'Daily Express'.

D.G.