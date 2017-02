PAGELLE E TABELLINO DI NAPOLI-ATALANTA: Caldara mattatore, disastro Maksimovic

Rocco Crea (Twitter @Rocco_Crea)

25/02/2017 20:02

PAGELLE E TABELLINO DI NAPOLI-ATALANTA PROMOSSI E BOCCIATI – Caldara è il mattatore inatteso di una serata che non dimenticherà mai per il resto della sua carriera. La sua doppietta stende un Napoli volenteroso ma poco brillante, incapace di scardinare la difesa bergamasca. Mertens e Insigne ci provano, ma i legni fermano i loro tentativi. Male Maksimovic in copertura, commovente Spinazzola con le sue sgroppate. Gasperini ha compiuto un miracolo.

NAPOLI

Reina 6 – Non ha colpe sui gol di Caldara, la difesa se lo perde sul primo gol, mentre il secondo è frutto di una gran giocata.

Hysaj 6 – Fischiato dal pubblico al momento della sostituzione, non brilla effettivamente. Tuttavia i fischi appaiono un po' ingenerosi nei suoi confronti. Dal 79' Maggio s.v.

Albiol 5,5 – Non una grandissima serata per lui, anche perché le incomprensioni con Maksimovic sembrano sempre dietro l'angolo. E anche la sua sicurezza ne risente.

Maksimovic 4,5 – L'errore principale sul primo gol di Caldara è suo, non seguendolo in marcatura. Petagna ad inizio ripresa lo grazia su un liscio imbarazzante.

Ghoulam 6 – Mette in mezzo un pallone delizioso che Callejon non riesce a mettere in rete di testa. Non sfigura, ma non si esalta nemmeno. Serve più continuità.

Zielinski 5 – Non è il giocatore ammirato sino a qualche settimana fa. Entra poco nel vivo della manovra, perché gli inserimenti senza palla latitano. Scompare nel marasma della terra di mezzo.

Diawara 5,5 – Non compie un giro palla veloce, anche se a questo avrebbe dovuto pensarci soprattutto Hamsik. Tuttavia risulta troppo scolastico, e con un centrocampo tonico come quello dell'Atalanta non va bene.

Hamsik 5,5 – Non il solito Hamsik. Il capitano non inventa in mezzo alle maglie strette dei bergamaschi. Difficile anche giocare il pallone di prima a centrocampo. Dal 59' Milik 5 – Ancora lontano dal conoscere appieno i meccanismi della squadra, prova a mettere in apprensione col fisico i difensori dell'Atalanta, ma gli riesce poco.

Callejon 5,5 – Sbaglia clamorosamente, colpendo di testa, un pallone d'oro servito da Ghoulam dalla sinistra. Non granchè incisivo nell'uno contro uno però. E questo alla lunga costa parecchio al Napoli.

Mertens 6 – Un numero da brividi e un tiro non all'altezza della sua fama, più una traversa da calcio di punizione con la deviazione di Berisha. Ma sotto porta oggi non gliene va bene una. Comunque fra i meno peggio dei suoi.

Insigne 5,5 – Anche per lui bisogna registrare una traversa nel primo tempo con il solito tiro al giro. Però poi scompare, limitandosi a giostrare sull’out di sinistra e arretrando troppo il suo raggio d’azione. Dal 79' Pavoletti s.v.

All. Sarri 5 – Non riesce a risolvere l'enigma Atalanta, non riesce a trovare la chiave giusta per scardinare le forti difese atalantine, nonostante i cambi effettuati. Il suo Napoli ha molte occasioni per segnare, ma di fatto non riesce a concretizzarle. Lui prova a giocarsi anche le due punte centrali, ma non è proprio serata per i suoi ragazzi.

ATALANTA

Berisha 6,5 – Quelle che compie non sono parate impossibili, però le fa e dà sicurezza alla sua difesa. Tutte le conclusioni da fuori divengono preda facile. In alcune circostanze è anche fortunato.

Toloi 7 – Un grande intervento acrobatico nel primo tempo fa spaventare tutti, a causa della successiva caduta maldestra. In anticipo la vince sempre lui.

Caldara 8 – Doppietta strepitosa al San Paolo. Prima gela l'impianto azzurro con un gol di testa sugli sviluppi di un corner. Raddoppia nel secondo tempo con una girata su assist perfetto di Spinazzola, coronando una prestazione già ottima in fase di marcatura.

Masiello 6,5 – Sempre attento, l'esperienza è il suo vero punto forte, che lo porta a temporeggiare quando serve, oppure ad anticipare. Sicurezza di questa Atalanta sorprendete.

Conti 6,5 – Abbastanza pericoloso con un paio di conclusioni da fuori area. Corre molto sulla fascia, non risparmiandosi mai e senza timore di offendere. Assist da corner per il vantaggio di Caldara.

Kessié 5 – Meriterebbe il giallo già nei primi minuti, ma Celi lo grazia. Meritati entrambi i gialli successivi però, e quindi l'espulsione. Peccato, anche perché sino ad allora si era reso protagonista di una gara di sostanza.

Freuler 6,5 – Corre molto a centrocampo, contrastando bene i portatori di palla azzurri e facendo filtro davanti alla difesa con il contributo di Kessié.

Spinazzola 7 – La galoppata che vale l'assist per il raddoppio di Caldara è commovente, compiuta in dieci contro undici e con la forza di un cavallo di razza nelle gambe. Utilissimo anche in fase di ripiego. Gran partita la sua.

Kurtic 6 – Fa più lavoro sporco che altro, ma è comunque utile alla manovra offensiva nerazzurra. Si sacrifica molto quando l'inferiorità numerica lo richiede. Dall'86' Cristante s.v.

Petagna 6,5 – Buonissima partita, specie nel secondo tempo. Fa quello che deve fare l"attaccante 'spilungone', ovvero difendere palla all'estremo con la propria squadra in vantaggio per farla salire allargando le ripartenze. Dal 91' Zukanovic s.v.

Gomez 6,5 – Più utile che bello al San Paolo. Le sue giocate a rientrare per cercare il tiro sono frequenti ma, quando chiuso, preferisce saggiamente alleggerire per i compagni che arrivano a supporto. Dall'83' Grassi s.v.

All. Gasperini 7,5 – A Napoli compie un miracolo. La sua Atalanta è squadra che merita anche il rispetto delle big, quello vero, non di facciata. Ma condurre una partita del genere al San Paolo non era prevedibile nemmeno nelle previsioni più rosee. I suoi ragazzi si sacrificano, corrono e lottano. Ma sempre con assoluta qualità.

Arbitro: Celi 6 – Manca un giallo a Kessié per la manata rifilata ad Hamsik nei primi minuti della partita. Sembra correte entrambe le ammonizioni che portano poi al rosso per lo stesso ivoriano.

TABELLINO

Napoli-Atalanta 0-2

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj (dal 79’ Maggio), Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik (dal 59’ Milik); Callejon, Mertens, Insigne (dal 79’ Pavoletti). A disp.: Strinic, Jorginho, Sepe, Rog, Koulibaly, Chiriches, Rafael, Giaccherini. All. Sarri.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello, Conti; Kessié, Freuler, Spinazzola; Kurtic (dall’86’ Cristante); Petagna (dal 91’ Zukanovic); Gomez (dall’83’ Grassi). A disp.: Hateboer, Konko, Paloschi, Mounier, Rossi, Bastoni, D’Alessandro, Gollini, Dramè. All. Gasperini.

Marcatori: 28’ Caldara (A), 70’ Caldara (A)

Arbitro: Domenico Celi (Sez. di Bari)

Ammoniti: 40’ Hysaj (N), 77’ Berisha (A)

Espulsi: 66’ Kessié (A)