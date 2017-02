Lazio, il punto sull'infermeria: le condizioni di Marchetti, Biglia e Immobile

24/02/2017 17:55

NEWS LAZIO/ Il corrdinatore dello staff medico della Lazio Rodia, ha fatto il punto della situazione in casa biancoceleste a due giorni dalla sfida di campionato con l'Udinese che precede il derby di Coppa Italia con la Roma: "Federico Marchetti oltre il noto trauma distorsivo al ginocchio ha avuto un'infezione gastrointestinale, per questo la sua riabilitazione si è rallentata - ha spiegato ai microfoni di 'Lazio Style Radio' - Vedremo se potremmo recuperalo per domenica oppure per il derby.

DE VRIJ E RADU - "De Vrij, così come Radu ed altri sono stati sottoposti a degli accertamenti strumentali che hanno dato degli esiti positivi per tutti. Ieri Radu ha avuto un trauma contusivo in allenamento, ma è tutto passato. Non ci sono state lesioni. Patric ha avuto un affaticamento muscolare, ma ha ampiamente recuperato".

BIGLIA LAVORA PER IL DERBY - "Per quel che riguarda Biglia, abbiamo concordato di fare una ripresa degli allenamenti finalizzata per il derby, non giocando con l’Udinese stiamo facendo un allenamento personalizzato di modo che possa essere al top della condizione per la semifinale di Coppa Italia. Anche Milinkovic ha avuto un affaticamento, l’abbiamo recuperato a tempo record con l’Empoli, anche lui si è allenato regolarmente con il gruppo. Il serbo è stato sottoposto, in questi giorni, ad un trattamento differenziato ma è pienamente recuperato".

LA SITUAZIONE DI IMMOBILE - "Ciro Immobile, invece, durante l’intervallo con l’Empoli aveva un affaticamento all’adduttore. L’abbiamo sottoposto ad esami strumentali che hanno dato esiti soddisfacenti ed ora è tornato con il gruppo. Noi contiamo di ridare al mister la rosa al completo di tutti i calciatori da domani con Marchetti che dovrà recuperare soprattutto per questa problematica gastrointestinale che lo ha debilitato e ne ha rallentato la ripresa dall’infortunio al ginocchio".

S.F.