Roma-Torino, Mihajlovic: "Diamo merito agli avversari. Hanno fatto degli eurogol"

19/02/2017 20:12

ROMA TORINO MIHAJLOVIC / Al termine di Roma-Torino, con i granata sconfitti per 4-1, il tecnico Mihajlovic ha parlato a 'Premium Sport': "Abbiamo avuto delle difficoltà all'inizio, con la Roma che ne ha approfittato. Purtroppo ci è mancato il gol, senza riuscire a concretizzare le chance avute. Nonostante le assenza, ho visto un buon Torino, che ha provato a giocare. Abbiamo però perso e non c'è nulla da dire. Sapevamo che a Roma sarebbe stato difficile. Non a caso sono secondi. Bisogna dare anche merito agli avversari".

ANDATA - "La cosa strana è che il Torino abbia battuto la Roma, non quanto successo oggi. Oggi però non sono deluo perché, data la forza dell'avversario, abbiamo giocato. Ci è mancata anche un po' di fortuna. Poi la Roma ha fatto 2-3 eurogol".

L.I.