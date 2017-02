Alessio Lento (@lentuzzo)

19/02/2017 20:45

BARCELLONA LEGANES DIRETTA - Dopo la batosta subita dal Paris Saint-Germain nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, il Barcellona di Luis Enrique torna in campo per la ventitreesima giornata della Liga. I blaugrana ospitano il Leganes, impegnato nella lotta per non retrocedere. Calciomercato.it vi offre la diretta del match del 'Camp Nou'.