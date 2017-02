Calciomercato Milan, ESCLUSIVO: torna di moda Sissoko

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

16/02/2017 13:06

CALCIOMERCATO MILAN SISSOKO / Cinquantacinque minuti complessivi nelle ultime sei giornate di campionato: è questo il magro bottino di Moussa Sissoko che, ormai da tempo ha perso molte posizioni nelle gerarchie di Mauricio Pochettino. Il centrocampista francese non è contanto di come stanno andando le cose a Londra e sembra pronto a prendere in considerazione un addio al Tottenham in estate.

Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, tra le squadre interessate all'ex Newcastle c'è anche il Milan, sempre in cerca di rinforzi dinamici e di qualità. Il club rossonero stima il calciatore sin dai tempi del Tolosa e anche di recente ha effettuato dei sondaggi per conoscere più da vicino la situazione del nazionale francese.