Calciomercato Fiorentina, Bernardeschi: "Le offerte? Il mio amore per questa maglia peserà tanto"

05/02/2017 09:13

CALCIOMERCATO FIORENTINA BERNARDESCHI / È il diamante più brillante in una squadra di gioielli e dunque, inevitabilmente, il più cercato sul calciomercato. Tante grandi società lo hanno eletto ad obiettivo prioritario: dall'Inter alla Juventus, dal Milan ai top club europei. Ma nel petto di Federico Bernardeschi batte ora un cuore viola, e questo peserà molto sulle sue scelte per il futuro. A raccontarlo è lo stesso attaccante della Fiorentina, intervistato dal 'Corriere dello Sport': "Questa Fiorentina è frutto del bel lavoro che c'è dietro e che, di solito e forse purtroppo, si apprezza solo alla fine. Attorno a noi e tanti altri giovani c'è un progetto ed è questo che fa la differenza. Le parole di Corvino? E' giusto che una società debba difendere sempre i propri talenti. Io sì, mi sento la maglia cucita addosso, perché sono arrivato a Firenze che avevo 12 anni. Ho giocato nelle giovanili e sono arrivato fino alla prima squadra. Mi sono legato alla Fiorentina, credo che sia gusto e ne sono persino orgoglioso. Le offerte degli altri club? L'amore per la maglia viola, sulla bilancia, peserà eccome".



L.P.