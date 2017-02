Tennis, Andreas Seppi e il 'gestaccio' davanti a Maradona!

04/02/2017 21:49

TENNIS SEPPI MARADONA - Andreas Seppi ha regalato venerdì il secondo punto all'Italia nell'incrocio degli ottavi di Coppa Davis contro l'Argentina detentrice del trofeo. Il tennista altoatesino ha superato in quattro set il beniamino di casa Berlocq a Mar del Plata, di fronte al solito tifo assordante degli argentini. Seppi, al termine della sfida, ha sfogato tutta la tensione accumulata con un gesto goliardico e poco ortodosso rivolto verso le tribune, 'vendicandosi' della rumorosissima torçida argentina che più volte lo ha disturbato durante l'incontro.



Tra i tifosi argentini ce n'era anche uno d'eccezione: quel Diego Armando Maradona, super appassionato di tennis e spesso presente ai match di Davis. 'El Pibe de Oro', però, ha un po' ecceduto con gli incitamenti come sottolineato da Berlocq: "Era molto vicino a me e per tutto il tempo mi chiamava per nome. Quando Seppi batteva lui mi parlava e la cosa mi deconcentrava - ha detto in conferenza stampa il tennista albiceleste - Siccome non sono proprio fortissimo in quanto a concentrazione, questo mi dava un certo fastidio. Diego però mi ha sempre incitato, mi diceva di non mollare e di non pensare agli errori. I suoi erano comunque dei messaggi positivi".



G.M.