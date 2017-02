Milan, Pato: "Rossoneri nel cuore. I tifosi sono abituati a vedere grandi campioni e..."

03/02/2017 17:58

MILAN PATO TIANJIIN QUANJIAN - Come Calciomercato.it vi ha raccontato in esclusiva, Alexandre Pato si è da poco trasferito dal Villarreal al Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro. Il 27enne attaccante brasiliano, intercettato dai microfoni di 'Sky Sport', è tornato a parlare della sua avventura in Italia, con la maglia rossonera: "Il Milan è stato un grande momento della mia vita. Ho fatto bene per alcuni anni. Poi però, purtroppo, le cose non sono andate come speravo. Stavo perdendo la fiducia e per questo ho deciso di tornare in Brasile. Il Milan resterà comunque nel mio cuore e mi auguro il meglio per il club. La squadra sta crescendo sotto la guida di Vincenzo Montella: la gente è abituata a vedere i grandi campioni e penso che piano piano i rossoneri torneranno a essere quelli di un tempo".

F.S.