Calciomercato Fiorentina, Bernardeschi ha deciso: niente rinnovo!

02/02/2017 10:27

CALCIOMERCATO FIORENTINA BERNARDESCHI / L'indiscrezione 'bomba' destinata a scuotere l'ambiente Fiorentina ed il futuro calciomercato estivo in Serie A (e non solo) arriva dalle pagine dell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport': Federico Bernardeschi, gioiello della rosa a disposizione di Paulo Sousa e legato al club viola da un contratto fino al 2019, avrebbe deciso di non rinnovare l'accordo con la società toscana. L'attaccante esterno classe 1994 - valutato 50 milioni di euro - è nel mirino di Inter, Juventus e Milan in Serie A.

