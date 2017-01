31/01/2017 15:55

GENOA PALLADINO - E' ufficiale l'ingaggio da parte del Genoa di Raffaele Palladino. Il 32enne attaccante è stato prelevato dal Crotone a titolo definitivo e già in mattinata ha sostenuto il primo allenamento alla corte di Juric. Per Palladino si tratta di un ritorno in maglia rossoblu.



G.M