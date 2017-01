Calciomercato Roma, Spalletti: "Spero Paredes non parta. Kessié riguarda il prossimo anno"

29/01/2017 18:55

CALCIOMERCATO ROMA PAREDES - Ai microfoni della 'Rai', il tecnico della Roma ha risposto ad alcune domande riguardanti il calciomercato: "La cessione di Paredes può accendere il mercato della Roma? Di Kessie ne ho sentito parlare ma riguarda il prossimo anno. Abbiamo bisogno di attenzioni in questo campionato, il mercato non può che distrarci. Spero che Leo non vada via perché per noi è fondamentale, io non ho chiesto nessuno. Mercato di riparazione: nella Roma non c'è niente da riparare".

F.S.