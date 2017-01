Ventura: "Ranocchia era superiore a Bonucci, ma..."

24/01/2017 00:24

VENTURA NAPOLI INTER RANOCCHIA / Ospite negli studi di 'Tiki Taka' l'attuale ct dell'Italia, Giampiero Ventura, ha avuto modo di tornare sulla esperienza alla guida del Napoli (stagione 2004-2005): ""Se mi aspettavo questa crescita? Assolutamente sì perché nel periodo in cui sono stato a Napoli non c'erano nemmeno i palloni e i giocatori non erano nemmeno tesserati. Ci allenavamo nei parchi, ma c'era una grande voglia di fare e l'entusiasmo di un presidente che conosceva poco il calcio ma aveva molta voglia di imparare. Non mi sono stupito affatto, appena arrivato si parlava di costruire Castel Volturno e quindi De Laurentiis aveva già messo a fuoco di mettere su delle strutture e una squadra".

Poi l'ex allenatore del Torino ha parlato di una sua 'creatura': Andrea Ranocchia, lanciato ai tempi del Bari. "Ha avuto 1-2 infortuni gravi che gli hanno rallentato il percorso di crescita. In più ha attraversato il momento più difficile dell'Inter. È un giocatore sensibile e da un punto di vista difensivo era superiore a Bonucci che aveva qualcosa in più dal punto di vista tecnico. Poi gli infortuni possono cambiare la carriera di un giocatore".

D.G.