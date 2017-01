Calciomercato Juventus, Marotta parla chiaro: "Il rinnovo di Dybala non ci preoccupa"

22/01/2017 12:12

CALCIOMERCATO JUVENTUS MAROTTA DYBALA / Tante le voci di mercato che vedono Dybala come protagonista. Il suo profilo è stato accostato a molti club, soprattutto in Spagna, dove potrebbe scatenarsi un derby tra Real Madrid e Barcellona pur di averlo.

In Liga danno in vantaggio il Real Madrid nelle preferenze del giocatore ma la Juventus non ha mai mostrato preoccupazione sul tal senso. Il giocatore ha un lungo contratto con i bianconeri, che ritengono di poterlo trattenere con un adeguato rinnovo, avvicinando il suo ingaggio a quello di Gonzalo Higuain, attualmente il più pagato della rosa di Allegri.

Ecco quanto dichiarato in merito dall'amministratore delegato della Juventus, Marotta: "Il rinnovo di Dybala non è un colpo di mercato. - ha dichiarato a 'Premium Sport' - Si è scritto tanto di lui ma ha un contratto con noi, ancora lungo. Non abbiamo timore e vogliamo soltanto adeguare i parametri economici alla sua qualità. Affrontiamo il tutto col suo entourage, senza tensioni".

L.I.