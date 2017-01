Fiorentina-Juventus, Chiesa spiega: "Gol dubbio? L'ho toccata!"

15/01/2017 22:46

FIORENTINA JUVENTUS CHIESA / Vittoria importante per la Fiorentina contro la Juventus nel posticipo domenicale della 20a giornata di Serie A. Federico Chiesa ha commentato la prestazione della sua squadra: "Maglia lanciata ai tifosi? Ho voluto fare questo gesto per i tifosi perché oggi erano tanti e ci hanno dato una carica pazzesca per vincere - le sue parole a 'Premium Sport' - Questa è una partita a sè, oggi ha dato una dimostrazione di ciò. Noi abbiamo avuto una carica più forte di quella della Juve. Gol? Io dico che l'ho toccata, poi bisognerà vedere chi lo avrà. Rinnovo? Mi ha accompagnato mio padre. Io non ci penso, voglio solo migliorami: questa maglia è ormai una mia seconda pelle. Nazionale? Ci spero. Dedica? A mio padre, mia madre e Tello".

M.D.A.