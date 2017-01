Calciomercato Chievo, offerta per un talentino del Velez

12/01/2017 06:31

MAXI ROMERO CHIEVO / Il campionato argentino è da sempre un serbatoio importante per le squadre europee. I top club non hanno infatti paura di lanciare giovani talentuosi, nella speranza di offrir loro una vetrina importante, che sia in grado di catalizzare le attenzioni del Vecchio Continente. Il Velez non si sottrae certo a questa strategia e tra le stelline più interessanti del club c'è sicuramente Maxi Romero. Secondo 'Sky Sport', l'attaccante 18enne è finito nel mirino del Chievo, che avrebbe già presentato un'offerta di 2 milioni di euro, respinta dal club argentino, che non ha intenzione di perdere il suo gioiello. Non a caso proprio nel giorno del suo diciottesimo compleanno (il 9 gennaio), 'El Tigre' ha firmato il rinnovo fino al 30 giugno del 2019.

D.T.