Juventus, Higuain: "Foto ritoccata per la pancia? E' originale, niente Photoshop"

09/01/2017 00:52

JUVENTUS HIGUAIN PHOTHOSHOP / Photoshop sì, Photoshop no? E' questo il grande dilemma che hanno avuto molti appassionati di calcio guardando la foto postata da Higuain durante le vacanze natalizie. Il bomber della Juventus, sovrappeso o no, continua a segnare e a mettere a tacere ogni voce. Al termine del match contro il Bologna, in cui ha messo a segno una doppietta, è tornato sulla 'polemica' natalizia: "Ritoccata la foto che gira sul web per coprire la pancia? Macchè, è originale - ammette ai microfoni della 'Rai', alla 'Domenica Sportiva' - La verità è che non è mai stata ritoccata con Photoshop, è la gente che si diverte a dire certe cose..."

M.S.