Calciomercato Inter, sfida alla Juventus per Thiago Maia

06/01/2017 09:41

CALCIOMERCATO INTER THIAGO MAIA / Dopo Gabigol, l'Inter fiuta un altro colpo in prospettiva in Brasile: secondo quanto si legge questa mattina sulle pagine di 'Tuttosport', la società nerazzurra ha ridestato l'interesse in ottica estate per Thiago Maia, centrocampista classe 1997 del Santos, che avrebbe già fatto sapere di essere pronto a sbarcare in Europa nonostante un contratto che lo lega al club di Modesto Roma fino al 30 giugno 2019. L'estate scorsa, il Chelsea provò ad acquistarlo, ma senza successo. Sulle tracce di Thiago Maia c'è anche la Juventus.

S.D.