Premier League, 20a giornata: follia Fernandinho ma il City va. Liverpool, pari di rigore

02/01/2017 17:46

PREMIER LEAGUE 20A GIORNATA / Occasione d'oro per Conte di allungare ulteriormente in classifica: tra due giorni contro il Tottenham, il Chelsea potrebbe portare a 8 i vantaggi sul Liverpool fermato 2-2 dal Sunderland grazie alla doppietta dagli undici metri di Defoe. Ne approfitta il Manchester City che, nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Fernandinho, piega il Burnley (2-1) e si porta a meno 2 dal secondo posto. Successi anche per Everton e WBA contro Southampton e Hull City.

EVERTON-SOUTHAMPTON 3-0: 74' Valencia (E), 81' Baines (E), 89' Lukaku (E)

MANCHESTER CITY-BURNLEY 2-1: 57' Clichy (M), 62' Aguero (M), 70' Ben Mee (B)

SUNDERLAND-LIVERPOOL 2-2: 19' Sturridge (L), 25' rig. Defoe (S), 72' Mane (L), 84' rig. Defoe (S)

WBA-HULL CITY 3-1: 20' Snodgrass (H), 49' Brunt (W), 62' McAuleuy (W), 73' Morrison (W)

CLASSIFICA: Chelsea 49, Liverpool 44*, Manchester City 42*, Arsenal 40, Tottenham 39, Manchester United 36, Everton 30*, West Bromwich 29*, Southampton 24*, Bournemouth 24, Burnley 23*, Watford 22, West Ham 22, Stoke City 21, Leicester 21*, Middlesbrough 19*, Crystal Palace 16, Sunderland 15*, Hull 13*, Swansea 12.

* una partita in più

B.D.S.