Calciomercato Milan, Luiz Adriano allo Spartak: firmati i contratti

30/12/2016 16:28

CALCIOMERCATO MILAN LUIZ ADRIANO / Tutto fatto. Ormai non ci sono più dubbi Luiz Adriano sarà un nuovo giocatore dello Spartak Mosca. L'attaccante brasiliano firmerà il contratto che lo legherà ai russi una volta superate le visite mediche ma l'affare è andato in porto. Il Milan e lo Spartak Mosca - come si legge su 'gazzetta.it' - hanno, infatti, firmato i contratti dell'operazione. Attesa a breve l'ufficialità.

Luiz Adriano lascia così il Milan dopo 34 presenze e solo sei gol. A sorridere oltre al brasiliano, che spera di ritornare quello ammirato in Ucraina con la maglia dello Shakhtar Donetsk, sono soprattutto le casse del Milan. Adriano percepiva in rossonero circa 5 milioni di euro a stagione con un contratto fino al 2020.

Calciomercato Milan, Luiz Adriano fa spazio a Deulofeu

Il calciomercato Milan riparte così dalla cessione di Luiz Adriano. Il brasiliano non è però l'unico calciatore che lascerà Milanello. Quasi certamente anche Keisuke Honda, Vangioni e Rodrigo Ely non si alleneranno più agli ordini di Vincenzo Montella. I tre, infatti, non rientrano nei piani dell''Aeroplanino', che li ha praticamente mai impiegati. Se dovessero arrivare delle offerte importanti non è escluso che anche uno tra Niang e Bacca faccia le valigie. Con un calciomercato a saldo zero, dopo le cessione sarà la volta degli acquisti. Il primo a poter arrivare sembra essere Deulofeu, in prestito secco dall'Everton. Poi si potrà andare in all-in per l'obiettivo numero uno per il centrocampo del Milan, Badelj, per il quale bisogna però battere una folta concorrenza. Con il viola, Vincenzo Montella avrebbe a disposizione il mediano tanto richiesto.