Terrorismo, allarme per Capodanno a Roma: movimenti "anomali"

TERRORISMO CAPODANNO ROMA / Massima allerta a Roma per il capodanno: l'allarme terrorismo è alto - come si legge su 'liberoquotidiano.it' - e non mancano i segnali che preoccupano le forze dell'ordine. Il rischio attentato per la notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio sta mobilitando le forze dell'ordine: si va dal rischio di sofisticazioni alimentari a l'utilizzo di auto, in particolare taxi, da usare come armi contro la folla.

Proprio per questo non è stato preso sottogamba l'incremento di furti di taxi che è definito 'anomalo', così come il furto di auto e targhe in un concessionario avvenuto una decina di giorni fa.

Tra i possibili bersagli dei terroristi - riferisce sempre il quotidiano - ci sarebbero proprio le forze dell'ordine dopo l'uccisione di Amri, l'attentatore di Berlino.

