Milan, Montella: "Con la Supercoppa ho realizzato un sogno!"

30/12/2016 09:50

MILAN INTERVISTA MONTELLA / L'allenatore del Milan Vincenzo Montella ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky': "E' stato un bel Natale, dopo la vittoria in Supercoppa. Probabilmente è il momento più bello della mia carriera, tanti allenatori anche più bravi di me non hanno vinto nulla in carriera. La palla del rigore di Pasalic sembrava non entrare mai. Ho sempre sognato di scendere dall'aereo con una Coppa e l'ho realizzato. Magari pensavo ad una coppa diversa (ride, n.d.r.). Ho percepito la gioia di Galliani, come se fosse la sua prima coppa. Anche Berlusconi era stra-felice, sono contento di avergli regalato assieme alla squadra questo trofeo. E' una base di partenza, dobbiamo dimenticare in qualche modo questa vittoria e voltare pagina pensando al nuovo obiettivo. Vincere ancora è la cosa più difficile. Abbiamo vissuto un momento critico dopo il Napoli e l'Udinese, la partita contro la Sampdoria è stata difficilissima. L'obiettivo del Milan è tornare in Europa ma sarà difficile entrarci, ci sono squadre molto forti. Il campionato è difficilissimo. Bisogna avere profilo basso e obiettivi alti. Si è aperto un ciclo? Non lo so, non perdiamo la realtà delle cose".

S.D.