Il bomber ha rifiutato il rinnovo: vuole andare all’Inter

Niente rinnovo per l’attaccante, l’Inter ipotesi caldissima: i nerazzurri vogliono approfittarne, possibile accordo

L’Inter prepara movimenti importanti sul mercato, per dare seguito alla stagione straordinaria vissuta in campionato. Dopo lo scudetto vinto, i nerazzurri non vogliono fermarsi e ribadire il primato in Serie A anche il prossimo anno.

Marotta ha già portato a casa due rinforzi che si riveleranno di certo importanti come Zielinski per il centrocampo e Taremi per l’attacco, ma non è finita qui. Aspettiamoci altre mosse di grande spessore dall’ad nerazzurro, specialmente per quanto riguarda il reparto offensivo, dove all’arrivo dell’iraniano potrebbero seguirne altri. Arnautovic e Sanchez, in questa stagione, non hanno dato un ricambio all’altezza della situazione a Lautaro Martinez e Thuram. Entrambi potrebbero partire e considerato che l’Inter, il prossimo anno, avrà anche il Mondiale per Club, gli attaccanti potrebbero essere cinque in tutto, dunque ci potrebbero essere altri due acquisti in quel reparto.

Inter, attaccante dalla Premier League: scippo all’Aston Villa

C’è un nome che stuzzica non poco la dirigenza nerazzurra e si tratta del giovane Rory Wilson, in forza all’Aston Villa. Classe 2006, scozzese, l’attaccante si è fatto notare nelle giovanili dei ‘Villans’, con ben 19 reti al momento in questa stagione.

Il club di Birmingham, che il prossimo anno potrebbe disputare la Champions League, vorrebbe blindarlo, ma, secondo ‘Caughtoffside.com’, il giocatore, a un anno dalla scadenza del contratto, non sarebbe intenzionato a rinnovare e vorrebbe trovare spazio altrove. L’Inter appare in pole su di lui, ma c’è anche la concorrenza di Bayer Leverkusen e Feyenoord.