Scambio anti Inter per Gudmundsson: il Genoa ha detto sì

Continua a tenere banco il futuro di Albert Gudmundsson, che sta portando a termine una stagione stellare dal punto di vista personale. L’islandese non fa gola solo in Italia

Annata semplicemente da incorniciare quella dell’esordio in Serie A di Albert Gudmundsson, che dopo aver trascinato il Genoa nella stagione della promozione dalla Serie B ha replicato e migliorato ulteriormente il suo rendimento nonostante il grande salto.

L’attaccante islandese classe 1997 ha vissuto quest’anno il suo exploit definitivo con la bellezza di 16 gol complessivi tra campionato e coppe, 14 dei quali proprio in Serie A. Cambio di passo, dribbling, esplosività e grande pericolosità sotto porta sono solo alcune delle qualità messe in mostra in questi mesi da Gudmundsson, che con una esplosione del genere non poteva che attirare l’attenzione dei maggiori club italiani, ma non solo.

In Serie A piace alla Juventus ma soprattutto all’Inter che spera di portarlo a Milano per dare a Simone Inzaghi una freccia in più al proprio arsenale offensivo. “Personalmente, mi piacerebbe vederlo restare in Italia”, aveva dichiarato il padre del calciatore ai microfoni di Calciomercato.it, eppure non mancano anche gli interessamenti dall’estero. In particolare c’è una squadra inglese che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote all’Inter.

Calciomercato Inter, irrompe il Tottenham su Gudmundsson: ‘assist’ da Spence

Gudmundsson sarà quindi oggetto di battaglia sul mercato, perché anche dalla Premier c’è chi è pronto a giocarsi le proprie carte. Come evidenziato da ‘TeamTalk’ il Genoa potrebbe lasciarlo andare con una proposta da almeno 30 milioni, e sul calciatore ci sono soprattutto Aston Villa e in particolare il Tottenham, mentre è più distante il Manchester United.

Gli Spurs sembrano avere una traccia privilegiata per l’islandese in virtù degli ottimi rapporti con i liguri dopo l’affare Dragusin. Inoltre la stessa fonte rivela che i club si incontreranno nelle prossime settimane per parlare del possibile trasferimento a titolo definitivo di Djed Spence.

Il Genoa vuole trattenerlo e i colloqui potrebbero servire anche per sondare il terreno su Gudmundsson. Una trattativa nella trattativa che potrebbe quindi essere favorita dai rapporti costruiti nei mesi scorsi e da un calciatore che potrebbe dunque essere ‘inserito’ nel discorso ampliando il raggio d’azione su più tavoli. Spence potrebbe quindi diventare l’aggancio giusto per gli Spurs per arrivare all’islandese e battere la concorrenza dell’Inter e delle altre italiane.